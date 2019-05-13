Браим Диас: "Хочу провести в "Реале" многие годы"

Полузащитник "Реала" Браим Диас заявил, что хочет играть за "королевский клуб" в течение многих лет. 19-летний футболист добавил, что болельщики "сливочных" являются лучшими в мире.

- Я очень счастлив в "Реале" и хочу провести здесь многие годы, - приводит слова Диаса Marca. - Я работаю каждый день, чтобы показывать лучший футбол.

Для меня большая честь, что фанаты "Реала" аплодировали мне. Они - лучшие болельщики в мире, которые ценят голы и результативные пасы. К этому клубу предъявляют самые высокие требования в мире.

В текущем сезоне Диас провел 8 матчей за "Реал" в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Все о чемпионате Испании - здесь