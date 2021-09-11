Борха Иглесиас продлит контракт с «Бетисом»
Нападающий Борха Иглесиас в ближайшее время поставит свою подпись под новым контрактом с «Бетисом», сообщает Estadio Deportivo.
28-летний испанец согласился продлить контракт с «бетикос» еще на один сезон, несмотря на то, что его текущее соглашение рассчитано до лета 2024 года.
При этом отмечается, что сумма выкупа его контракта составит около 28 миллионов евро.
В текущем сезоне форвард принял участив трех матчах чемпионата Испании.
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