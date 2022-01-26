Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса может перейти в «Бордо» зимой

«Бордо» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Оскару Мингесе, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб готов отпустить 22-летнего испанца в аренду, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

«Бордо» и «Барселона» обсуждают детали возможной сделки. Каталонцы считают, что позиция центрального защитника на данный момент укомплектована.

В нынешнем сезоне Мингеса принял участие в 19 матчах за «Барселону» и отдал две результативные передачи. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в девять миллионов евро.