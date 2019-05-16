Большинство испанских болельщиков считает, что вторым вратарем "Реала" должен быть Лунин, а не Лука Зидан - опрос

Испанское издание Marca провело опрос на тему того, кто должен быть вторым вратарем "Реала" в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что основным голкипером будет Тибо Куртуа. По поводу второго вратаря у главного тренера Зинедина Зидана есть разногласия с руководством клуба. Руководители "Реала" считают, что вторым голкипером должен стать Андрей Лунин, выступающий в аренде за "Леганес". Француз же уверен, что его сын Лука Зидан не уступает в классе украинцу и заслуживает место запасного вратаря.

Согласно опросу Marca, 59 процентов проголосовали за то, что вторым вратарем должен стать Лунин. 17 процентов отдали предпочтение Зидану-младшему. 24 процента считают, что ни один из двух вратарей не подходят на эту роль. До этого сообщалось, что "Реал" покинет Кейлор Навас.

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