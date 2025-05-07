Болельщики «Вальядолида» раскритиковали Роналдо, который был замечен пьяным в Мадриде

Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо был замечен в состоянии сильного алкогольного опьянения на выходе из ресторана в Мадриде.

Ролик завирусился на фоне вылета из ла лиги «Вальядолила», которым экс-футболист владеет с 2018 года. При Роналдо клуб покидает высший дивизион Испании третий раз.

«И это президент и мажоритарный акционер «Вальядолида». Таково его наследие и то, о чем он заботится. Наш «Вальядолид» не умирает, а уничтожается каждый день, который проходит без продажи, все глубже закапываясь в яму», — говорится в сообщении федерации болельщиков клуба в социальной сети.

Ранее клуб впервые за 100 лет существования проиграл в восьми матчах подряд, уступив «Барселоне» (1:2) в 34-м туре чемпионата Испании. Команда с 16 очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.