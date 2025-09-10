Болельщики «Валенсии» недовольны, что матч с «Барселоной» пройдет на стадионе имени Йохана Кройфа

Ассоциация клубов болельщиков «Валенсии» опубликовали заявление по поводу того, что 4-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» пройдет на стадионе имени Йохана Кройфа, а не на «Камп Ноу». Каталонский клуб не успел получить все административные разрешение для возвращения на свой стадион, так как реконструкция еще не завершена до конца.

«Хотели бы заявить, что, к сожалению, за 5 дней до матча было принято решение провести его на стадионе, который не соответствует уставу ла лиги, гласящему, что в первом дивизионе обязательно вместимость стадиона должна быть не менее 15 тысяч мест. Матч же пройдет на стадионе на 6000 мест.

Мы также считаем, что болельщики снова не принимаются во внимание ни при организации их поездки заранее, ни при получении билетов на это мероприятие. Ла лига довольно пренебрежительно относится к нашим болельщикам, от чего всегда выигрывают одни и те же люди, и нам надоели разногласия между разными командами. И это всегда касается клубов и болельщиков», — говорится в пресс-релизе.

Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится в воскресенье, 14 сентября. Начало игры — 22.00 по московскому времени.