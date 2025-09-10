Болельщики «Валенсии» недовольны, что матч с «Барселоной» пройдет на стадионе имени Йохана Кройфа
Ассоциация клубов болельщиков «Валенсии» опубликовали заявление по поводу того, что 4-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» пройдет на стадионе имени Йохана Кройфа, а не на «Камп Ноу». Каталонский клуб не успел получить все административные разрешение для возвращения на свой стадион, так как реконструкция еще не завершена до конца.
«Хотели бы заявить, что, к сожалению, за 5 дней до матча было принято решение провести его на стадионе, который не соответствует уставу ла лиги, гласящему, что в первом дивизионе обязательно вместимость стадиона должна быть не менее 15 тысяч мест. Матч же пройдет на стадионе на 6000 мест.
Мы также считаем, что болельщики снова не принимаются во внимание ни при организации их поездки заранее, ни при получении билетов на это мероприятие. Ла лига довольно пренебрежительно относится к нашим болельщикам, от чего всегда выигрывают одни и те же люди, и нам надоели разногласия между разными командами. И это всегда касается клубов и болельщиков», — говорится в пресс-релизе.
Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится в воскресенье, 14 сентября. Начало игры — 22.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|38
|31
|1
|6
|95-36
|94
|
2
|Реал
|38
|27
|5
|6
|77-35
|86
|
3
|Вильярреал
|38
|22
|6
|10
|72-46
|72
|
4
|Атлетико
|38
|21
|6
|11
|62-44
|69
|
5
|Бетис
|38
|15
|15
|8
|59-48
|60
|
6
|Сельта
|38
|14
|12
|12
|53-48
|54
|
7
|Хетафе
|38
|15
|6
|17
|32-38
|51
|
8
|Р. Вальекано
|38
|12
|14
|12
|41-44
|50
|
9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|46-55
|49
|
10
|Р. Сосьедад
|38
|11
|13
|14
|59-61
|46
|
11
|Эспаньол
|38
|12
|10
|16
|43-55
|46
|
12
|Атлетик
|38
|13
|6
|19
|43-58
|45
|
13
|Севилья
|38
|12
|7
|19
|46-60
|43
|
14
|Алавес
|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|
15
|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49-57
|43
|
16
|Леванте
|38
|11
|9
|18
|47-61
|42
|
17
|Осасуна
|38
|11
|9
|18
|44-50
|42
|
18
|Мальорка
|38
|11
|9
|18
|47-57
|42
|
19
|Жирона
|38
|9
|14
|15
|39-55
|41
|
20
|Овьедо
|38
|6
|11
|21
|26-60
|29
|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
|22:00
|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
|22:00
|Вильярреал – Атлетико
|5 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|25
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|23
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Педри
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|29
|2
|9
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|33
|2
|6