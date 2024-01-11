Болельщики в Саудовской Аравии освистали Крооса во время матча «Реал» — «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос был освистан после выхода на поле в матче с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

Немец появился на поле на 67-й минуте встречи, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По ходу матча, болельщики стадиона «Аль-Авваль Парк» встречали гулом каждое касание немцем мяча.

Ранее Кроос заявлял, что никогда не перейдет в клубы из Саудовской Аравии.