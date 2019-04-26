Болельщики "Реала" вновь провели акцию протеста против президента клуба Флорентино Переса.

В концовке первого тайма матча 34-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (0:0) болельщики "Реала" вывесили баннер с надписью "Флорентино, уходи сейчас", сообщает AS. Ранее фанаты призывали Переса к отставке во время матчей чемпионата с "Сельтой" и "Леганесом".

На данный момент мадридская команда занимает 3-е место в чемпионате, отставая от второй строчки на 6 очков. Также "Реал" завершил выступление в Лиге чемпионов и в Кубке Испании.