Болельщики «Реала» попросили Переса вернуть Роналду: «Не дайте ему перейти в «Атлетико!»

Болельщики «Реала» попросили президента мадридского клуба Флорентино Переса приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает AS.

По информации источника, Перес прибыл в Лос-Анджелес (США), где «Реал» готовится к новому сезону, и в течение 15 минут раздавал автографы болельщикам, собравшимся у тренировочного комплекса.

Отмечается, что болельщики попросил президента мадридского клуба вернуть 37-летнего португальца.

«Не дайте ему перейти в «Атлетико!» — сказал один из болельщиков.

Перес не отреагировал на эти слова, но они нашли поддержку у других болельщиков.

Напомним, что Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. Ранее сообщалось, что «Атлетико» хотел бы его приобрести нападающего из-за его намерения сменить клуб в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.