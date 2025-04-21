Болельщики «Реала» освистали Мбаппе во время матча с «Атлетиком»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе во время матча 32-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0) был освистан болельщиками, сообщает As.

26-летний француз пропускал встречу из-за дисквалификации и смотрел игру с трибун. На 20-й минуте форварда показали на большом экране стадиона, после чего его освистали болельщики.

В текущем сезоне Мбаппе провел 49 матчей, в которых забил 32 гола и сделал 4 результативные передачи.