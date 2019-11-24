Болельщики «Реала» освистали Бэйла после выхода на замену

Форвард «Реала» Гарет Бэйл вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура ла лиги против «Реала Сосьедад». Болельщики мадридского клуба освистали его.

Ранее валлиец отпраздновал выход сборной Уэльса на Евро-2020 с флагом страны, на котором было написано: «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке», что вызвало недовольство руководства клуба. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Бэйл вышел на поле в официальном матче за «Реал» впервые с 5 октября.

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