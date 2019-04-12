Болельщики признали Бензема лучшим игроком "Реала" в марте

Нападающий "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, информирует официмальный сайт "сливочных". 31-летний француз получил соответствующую награду.

В марте Бензема провел 5 матчей за "Реал", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Он уже выигрывал приз лучшему игроку месяца в ноябре и январе.

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 60 очков после 31 тура.

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