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Болельщики «Малаги» провели «церемонию похорон» клуба

9 февраля 2020, 23:45
«Малага». Фото AFP
«Малага». Фото AFP
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Фанаты «Малаги» перед домашним матчем 27-го тура испанской сегунды с «Нумансией» устроили демонстративную акцию. Они надели маски и принесли к стадиону «Ла Росаледа» гроб.

В текущем сезоне «Малага», которая еще два года назад выступала в примере, идет в зоне вылета и может покинуть и вторую лигу. Команда набрала 29 очков. Отставание от 18-го места, которое дает право сохранить прописку во втором дивизионе, составляет одно очко.

В январе клуб оказался втянут в другую неприятную историю. В интернете появилось интимное видео с тренером «Малаги» Виктором Санчесом, которое мошенник предварительно украл из мессенджера. Изначально «Малага» временно отстранила специалиста от работы, но в итоге было принято решение разорвать контракт.

Санчес уже обратился в суд с требованием взыскать в его пользу 600 тысяч евро в качестве моральной компенсации за незаконное по его мнению увольнение.

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