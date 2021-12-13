Болельщики «Бетиса» забросали поле игрушками перед матчем
Болельщики «Бетиса» перед матчем 17-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (4:0) забросали футбольное поле игрушками.
Эта акция ежегодно проходит перед одним из матчей команды. Игрушки передадут в благотворительный фонд, который помогает нуждающимся детям.
Дубль в составе победителей сделал Алекс Морено. Также отличились Хуанми и Набиль Фекир. «Бетис» набрал 33 очка и занимает третье место. У «Сосьедада» 29 очков и пятая позиция.
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