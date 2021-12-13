Болельщики «Барселоны» оскорбляли Лапорту после матча с «Осасуной»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвергся давлению со стороны болельщиков каталонского клуба после матча 17-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:2), сообщает Diario Sport.
По информации источника, после встречи болельщики в грубой форме выразили Лапорте недовольство результатами команды.
Президент каталонского клуба постарался ответить на их претензии, а после сел в машину и покинул стадион «Эль-Садар».
После 17 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 18 баллов.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/laporta-encara-aficionado-salida-sadar-12973323
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