Болельщики "Барселоны" не хотят возвращения Неймара

Болельщики "Барселоны" не в восторге от того, что в команду может вернуться Неймар. Издание El Mundo Deportivo провело опрос среди фанатов каталонского клуба. Им задавали вопрос "Примите ли вы возвращение в "Барселону" Неймара?" 71,2 процента опрошенных ответили отрицательно.

Болельщики плохо восприняли то, как бразилец покидал клуб, переходя в "ПСЖ". Также их опасения вызывает физическое состояние Неймара, который часто стал получать травмы и сейчас восстанавливается после очередной.