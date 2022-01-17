«Бока Хуниорс» и «Марсель» договорились о трансфере Бенедетто

Форвард «Эльче» Дарио Бенедетто близок к возвращению в «Боку Хуниорс», сообщает Sport.es.

По данным источника, некоторые аргентинские СМИ утверждают, что команда из Буэнос-Айреса уже достигла соглашения с «Марселем», клубом, которому принадлежат права на игрока, о его скором подписании.

31-летний аргентинец в текущем сезоне провел 14 матчей за «Эльче» в чемпионате Испании, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.