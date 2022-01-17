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Сегодня, 10:16

«Бока Хуниорс» и «Марсель» договорились о трансфере Бенедетто

Анна Горшкова
Корреспондент

Форвард «Эльче» Дарио Бенедетто близок к возвращению в «Боку Хуниорс», сообщает Sport.es.

По данным источника, некоторые аргентинские СМИ утверждают, что команда из Буэнос-Айреса уже достигла соглашения с «Марселем», клубом, которому принадлежат права на игрока, о его скором подписании.

31-летний аргентинец в текущем сезоне провел 14 матчей за «Эльче» в чемпионате Испании, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/mercado-fichajes/mercado-fichajes-directo-hoy-12985206
Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Марсель
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3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
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 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
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 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
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 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
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 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
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 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
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 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
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17
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 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
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 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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 - : -
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 - : -
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Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
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 - : -
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 - : -
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Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Реал

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Винисиус Жуниор

Реал

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Хуан Мигель Хуанми

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Бетис

 11
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Реал

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
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