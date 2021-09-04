Боатенг вступился за Алабу, который поцеловал эмблему «Реала»

Защитник «Лиона» Джером Боатенг вступился за бывшего одноклубника по «Баварии» Давида Алабу, который во время презентации в «Реале» поцеловал эмблему мадридского клуба.

«Все знают, какое значение «Бавария» имеет для Давида. То, что он сделал, было определенно связано с обстоятельствами или, возможно, фотограф попросил его это сделать. Никто не знает наверняка. Я уверен, что у него не было дурных намерений. Не надо поднимать шум из-за этого», — цитирует Боатенга Sport1.de.

В составе «Баварии» Алаба выступал с 2009 года. В «Реал» австриец перешел этим летом на правах свободного агента.