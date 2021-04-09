Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Боатенг может продолжить карьеру в «Барселоне»

22:23
Теги:

«Барселона» интересуется защитником «Баварии» Джеромом Боатенгом, сообщает Bild.

По данным источника, каталонцы хотят подписать 32-летнего игрока этим летом. Немец покинет «Баварию» по окончании сезона и станет свободным агентом. В защитнике также заинтересован «Тоттенхэм».

В составе немецкого клуба Боатенг выступал с 2011 года и завоевал с командой 24 трофея.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/cfbayern/status/1380536807503372297

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...