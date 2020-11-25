Бывший полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о работе с нападающим «сине-гранатовых» Лионелем Месси.

— Шесть месяцев в «Барселоне» были невероятными, — приводит DAZN слова Боатенга. — Сначала я не мог поверить, что перехожу туда. Думал, что меня зовут в «Эспаньол», а не в настоящую «Барселону». Тренировки с Месси лишили меня дара речи. Я всегда говорил, что лучший футболист мира — это Криштиану Роналду, но Месси — это что-то. Он просто ненормальный. Тренируясь с ним, я впервые в карьере почувствовал себя не соответствующим требуемому уровню. Лео делал потрясающие вещи. Я хотел сказать: «Все, хватит, я заканчиваю карьеру».

Боатенг выступал за «Барселону» во второй половине сезона-2018/2019. На его счету 4 матча за каталонскую команду без результативных действий. Сейчас 33-летний ганец выступает за «Монцу».