Блестящий гол пяткой Луиса Суареса. Нереальная атака «Барселоны»

«Барселона» в матче 16-го тура чемпионата Испании принимает «Мальорку» (4:2, середина второго тайма). На 43-й минуте после отличной атаки эффектным образом отличился нападающий каталонце Луис Суарес. Уругваец забил пяткой. Результативная передача на счету Френки де Йонга.

That technique from Suarez ? pic.twitter.com/ncXihTsZr1 — B/R Football (@brfootball) December 7, 2019

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