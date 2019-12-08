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Блестящий гол пяткой Луиса Суареса. Нереальная атака «Барселоны»

00:29
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«Барселона» в матче 16-го тура чемпионата Испании принимает «Мальорку» (4:2, середина второго тайма). На 43-й минуте после отличной атаки эффектным образом отличился нападающий каталонце Луис Суарес. Уругваец забил пяткой. Результативная передача на счету Френки де Йонга.

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