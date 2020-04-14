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Благотворительный фонд Зинедина Зидана помог Алжиру в борьбе с коронавирусом

09:32
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
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Благотворительный фонд главного тренера «Реала» Зинедина Зидана помог одной из больниц Алжира в борьбе с коронавирусом, сообщает Marca.

Издание пишет, что фонд пожертвовал медицинские материалы больнице в Беджайе — городе в провинции, из которой происходит семья Зидана. Сообщается, что больница получила комплекты для реанимации, аппараты искусственной вентиляции легких и другое необходимое оборудование.

По данным Worldometers на утро 14 апреля, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.

На утро 14 апреля Алжир является третьей страной Африки по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. В стране 1 983 заболевших, выздоровел 601 человек, зафиксировано 313 летальных исходов.

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