"Бейтар" обыграл "Атлетико" в товарищеском матче

Израильский клуб "Бейтар" победил "Атлетико" в товарищеском матче (2:1). Дублем в составе клуба из Иерусалима отметился нападающий Маор Бар Бузагло, у испанской команды отличился форвард Антуан Гризманн.

Товарищеские матчи

"Бейтар И" - "Атлетико" - 2:1 (1:0)

Голы: Бузагло, 14 (1:0). Гризманн, 49 - с пенальти (1:1). Бузагло, 58 (2:1).

"Атлетико": Адан, Ариас (Исаак, 72), Монтеро, Санчес (Карро, 81), Коке (Гризманн, 46), Сауль, Партей, Диегу Коста (Эрнандес, 28), Мората (Корреа, 60), Витоло (Камельо, 60), Лемар.

Предупреждение: Витоло, 52.

21 мая. Иерусалим. Стадион "Teddy Malcha".

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