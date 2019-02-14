Бэйла могут дисквалифицировать за оскорбительный жест в матче с "Атлетико"

Валлийский форвард "Реала" Гарет Бэйл может быть дисквалифицирован за оскорбительный жест в адрес болельщиков "Атлетико" во время мадридского дерби (3:1).

Согласно информации AS, лига может отстранить игрока от футбола на срок от одного до трех матчей.

Игра прошла 9 февраля на стадионе "Ванда Метрополитано". Бэйл вошел в игру на 57-й минуте, заменив Виниуса. Отличился же он на 74-й минуте. Этот гол стал третьим для "Реала" в той игре и сотым для Бэйла в матчах за "королевский" клуб. Во время празднования забитого мяча Гарет показал болельщикам соперника жест по локоть.

Бэйл играет за "Реал" с 2013 года. В текущем сезоне валлиец сыграл в 29 поединках, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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