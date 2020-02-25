«Реал» объявил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В нее не попал хавбек Хамес Родригес.

Заявка «Реала»:

вратари — Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;

защитники — Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;

полузащитники — Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;

нападающие — Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (начало — в 23.00 по московскому времени).