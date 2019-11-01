Бэйл вернулся в расположение «Реала». Игрок продолжает тренироваться индивидуально

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл летал в Лондон, где встречался со своим агентом, и вернулся в расположение клуба, сообщает Marca.

Валлиец продолжает восстановление от мышечного повреждения, распространять информацию о котором он клубу запретил. Бэйл, летавший на один день в Лондон, занимается в индивидуальном порядке — работает в зале. О сроках его восстановления ничего не известно.

Ранее появлялась информация, что «Реал» принял решение расстаться с игроком в зимнее трансферное окно. У Бэйла уже есть выгодное предложение из Китая.

Полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. Его трансфер из «Тоттенхэма» обошелся мадридцам в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за команду Зинедина Зидана 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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