Бэйл - в составе "Реала" на товарищеский матч с "Ромой"

Нападающий Гарет Бэйл включен в заявку "Реала" на товарищеский матч против "Ромы", сообщает Goal. Ранее сообщалось, что 30-летний валлиец не входит в планы главного тренера Зинедина Зидана и с большой вероятностью покинет команду этим летом.

Главным претендентом на Бэйла считался китайский "Цзянсу Сунин", но стороны не смогли достичь соглашения. Также игрок мог перейти в один из английских клубов - на него претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", но в Англии уже закрылось трансферное окно. Таким образом, есть вероятность, что Бэйл останется в "Реале" как минимум до зимы.

Товарищеский матч "Реал" - "Рома" состоится сегодня, начало - в 21.00 по московскому времени.