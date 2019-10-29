Бэйл улетел в Лондон на встречу с агентом

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл пропустил тренировку команды. Он отправился в Лондон на встречу со своим агентом Джонатаном Барнеттом, сообщает As.

Поездка была совершена с разрешения клуба, однако в «Реале» остались недовольны подобным решением. Ведь валлиец продолжает восстановление от травмы, полученной в расположении сборной.

Ранее появлялась информация, что «Реал» принял решение расстаться с игроком в зимнее трансферное окно. У Бэйла уже есть выгодное предложение из Китая.

Полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. Его трансфер из «Тоттенхэма» обошелся мадридцам в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за команду Зинедина Зидана 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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