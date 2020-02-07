Бэйл уехал со стадиона раньше, чем закончился матч с «Реал Сосьедад»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не стал дожидаться конца матча 1/4 финала Кубка Испании против «Реал Сосьедад». Как сообщает AS, 30-летний валлиец, не попавший в заявку на эту встречу, покинул стадион на 82-й минуте игры.

По клубным правилам, игрокам «Реала», которые смотрят матчи с трибун, запрещено покидать стадион до 80-й минуты.

Отмечается, что ранее в этом сезоне валлиец минимум трижды покидал стадионы до финального свистка.