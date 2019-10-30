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Бэйл рассказал, насколько он политически осведомлен

16:37
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл ответил на вопрос, насколько он осведомлен в политике.

— Я не слежу за Brexit и не знаю 99% вещей, связанных с этим. Я даже не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Я слежу только за гольфом, все, — приводит слова Бэйла Actu Foot.

30-летний валлиец выступает за «Реал» с 2013 года. Его трансфер из «Тоттенхэма» обошелся мадридцам в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму. В нынешнем сезоне Бэйл провел за команду Зинедина Зидана 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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