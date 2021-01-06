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Бэйл рассчитывает вернуться в «Реал»

15:05
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Форвард «Реала» Гарет Бэйл, выступающий в «Тоттенхэме» на правах аренды, хотел бы вернуться в мадридский клуб, сообщает AS.

По данным источника, 31-летний валлиец рассчитывает летом 2021 года вернуться в родной клуб в надежде получить еще один шанс. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

Руководство клуба планирует расстаться с нападающий и вырученные деньги направить на покупку форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

На данный момент Бэйл восстанавливается после травмы.

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