Бэйл получил травму и выбыл на длительный срок

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл получил травму, сообщает Marca. Источник указывает, что он выбыл на длительное время.

Сообщается, что футболист травмировался 11 сентября на тренировке перед матчем с «Сельтой». Он повредил правое подколенное сухожилие. Точный срок возвращения неизвестен, но ближайшие матчи он пропустит. В прошлом сезоне он пропустил из-за травм более двух месяцев.

32-летний футболист в текущем сезоне провел три матча в ла лиге и забил один мяч.