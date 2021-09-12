Бэйл получил травму и пропустит матч с «Сельтой»
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 4-го тура чемпионата Испании против «Сельты», сообщает AS.
По информации источника, 32-летний валлиец получил травму на тренировке, из-за чего не попал в заявку «сливочных» на предстоящую игру. Сроки восстановления неизвестны, футболист также может пропустить встречу против «Милана» в Лиге чемпионов, которая состоится в среду.
В сезоне-2021/22 Бэйл провел 3 матча за «Реал», на его счету 1 гол.
Матч «Реал» — «Сельта» состоится сегодня, 12 сентября. Начало встречи — в 22.00 (мск).
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Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/09/11/primera/1631385517_897021.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=Mg%3D%3D&m4=bm9ybWFs&m5=MjM%3D&m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=Mw%3D%3D&m4=bm9ybWFs&m5=MjM%3D
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