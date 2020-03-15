Нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл летом собирается открыть новое заведение в Кардиффе. Это будет бар-ресторан с тематикой гольфа. В нем будет также площадка для игры.

В 2017 году Бэйл открыл спортбар в центре Кардиффа. Он является большим фанатом гольфа.

— Я не собираюсь играть в футбол вечно, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы заниматься этим бизнесом, особенно в Уэльсе, — цитирует Бэйла Marca. — Этот бар объединяет людей, которые любят гулять, пить, играть в гольф.