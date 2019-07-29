Бэйл отказывается участвовать в предсезонном турнире "Реала"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл отказался принимать участие в предсезонном турнире в Мюнхене – Audi Cup. 30-летний игрок так отреагировал на срыв его перехода в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщает The Telegraph.

На сделку в последний момент наложил вето президент мадридцев Флорентино Перес, которого не устроила сумма возможной сделки. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан дал понять, что не рассчитывает на игрока.

В прошедшем сезоне Бэйл провел 42 матча за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.