Бэйл объяснил свои высказывания о том, что хочет вернуться в «Реал»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл прокомментировал свои недавние высказывания о том, что собирается вернуться в «Реал».

«Считаю, что рано говорить о будущем: еще не закончился этот сезон. И у меня впереди много матчей за «Тоттенхэм», прежде чем я поеду на чемпионат Европы.

Очевидно, что мой контракт юридически предусматривает, что я должен в следующем сезоне вернуться в «Реал», о чем я и заявил ранее. Я не считаю, что те мои слова были проявлением неуважения по отношению к кому-либо. По закону я должен буду вернуться в Испанию.

«Реалу» принадлежат мои права, как футболиста, и, насколько знаю, в «Тоттенхэме» я буду на правах аренды до конца нынешнего сезона, а сразу после Евро-2020 я возвращаюсь в Мадрид. Таков пока наш план», – приводит слова Бэйла Goal.com.

Бэйл перешел из «Реала» в «Тоттенхэм» на правах аренды в сезоне-2020/2021. Он уже выступал за лондонскую команду с 2007 по 2013 год.

В текущем сезоне АПЛ 31-летний валлийский футболист провел 12 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.