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Бэйл – о «Реале»: «В клубе ждут, что ты будешь галактико. А мне нравится быть обычным человеком»

09:35
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл поделился мнением об игре в «Реале», за который выступал семь лет.

«Мне кажется, журналистов раздражало, что я с ними не общался. Считали, что я веду себя не так, как должен. Но, если честно, не собираюсь меняться. Пресса не поменяла мою жизнь и то, как я живу.

Я думаю, что именно поэтому получал дополнительную критику, но смирился с этим. В «Реале» ждут, что ты будешь галактико. Они хотят видеть то, что уже видели от других игроков. Точно не такой, как они.

Мне нравится проводить время с близкими, в то время как другие игроки с удовольствием выходят в свет и выстраивают свой личный бренд. Они ходят на мероприятия с красными ковровыми дорожками. Никогда не стану таким. Я люблю играть в футбол, возвращаться домой. Мне нравится быть обычным человеком», - приводит слова Бэйла Marca со ссылкой на The Times.

Бэйл играл за «Реал» с 2013 по 2020 год. В составе команды нападающий выигрывал Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и национальный чемпионат. В сентябре 2020 года валлиец перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды на год.

В сезоне 2020/2021 31-летний нападающий провел 20 матчей в АПЛ, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/05/23/60aa312aca4741ec018b45b5.html

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