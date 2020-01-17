Бэйл не вошел в заявку «Реала» на матч с «Севильей»
17 января 2020, 23:51
«Реал» огласил список игроков, которые могут принять участие в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
В состав не вошел полузащитник Гарет Бэйл. У валлийца нет травмы, это техническое решение, информирует AS.
Ранее 30-летний футболист пропустил Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.
В текущем сезоне валлиец провел 12 матчей в примере: на его счету два гола и две результативные передачи.
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