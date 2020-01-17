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Бэйл не вошел в заявку «Реала» на матч с «Севильей»

17 января 2020, 23:51
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«Реал» огласил список игроков, которые могут принять участие в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

В состав не вошел полузащитник Гарет Бэйл. У валлийца нет травмы, это техническое решение, информирует AS.

Ранее 30-летний футболист пропустил Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.

В текущем сезоне валлиец провел 12 матчей в примере: на его счету два гола и две результативные передачи.

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