Бэйл не вошел в заявку «Реала» на матч с «Севильей»

«Реал» огласил список игроков, которые могут принять участие в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

В состав не вошел полузащитник Гарет Бэйл. У валлийца нет травмы, это техническое решение, информирует AS.

Ранее 30-летний футболист пропустил Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.

В текущем сезоне валлиец провел 12 матчей в примере: на его счету два гола и две результативные передачи.