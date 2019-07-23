Бэйл не уйдет из "Реала" в аренду

Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент не согласится на переход в другой клуб на правах аренды.

– Гарет – игрок "Реала" на данный момент, – приводит слова Баррета NDTV. – И пока ничего не изменилось. Если появится какой-то интересный вариант, то мы готовы его рассмотреть. Все может измениться завтра. Или через неделю. Или он может остаться игроком "Реала" на три года, ведь именно настолько еще рассчитан его контракт. Бэйл – один из лучших футболистов на планете. И Гарет точно не уедет в другой клуб на правах аренды.

В прошедшем сезоне Бэйл провел 42 матча за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 60 миллионов евро.