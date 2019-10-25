Бэйл не позволил «Реалу» опубликовать информацию о своей травме

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл запретил клубу обнародовать информацию о своей травме, сообщает AS.

Футболист получил повреждение 13 октября в отборочном матче к Евро-2020 в составе сборной Уэльса против Хорватии (1:1). Из-за этого он пропустил игру 9-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (0:1) и встречу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0) во вторник 22 октября.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира