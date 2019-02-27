Бэйл не будет наказан за неприличный жест в матче с "Атлетико"

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) решила не наказывать нападающего "Реала" Гарета Бэйла за неприличный жест, показанный во время матча чемпионата Испании против "Атлетико" (3:1), сообщает El Mundo. Чиновники федерации не смогли определить, в адрес кого был продемонстрирован жест после того, как форвард забил третий гол. Кроме того, этот эпизод не был внесен в протокол матча.

Ранее ла лига осудила действия Бэйла и требовала наказать его дисквалиикацией на срок от 1 до 12 игр.