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Бэйл может покинуть «Реал» бесплатно

19:42

Руководство «Реала» может досрочно расторгнуть контракт с нападающим Гаретом Бэйлом, передает ABC.

Сообщается, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан и Бэйл находятся не в лучших отношениях. Несмотря на это, футболист хочет доработать до конца соглашение, которое действует до 30 июня 2022 года.

Руководство «Реала» недовольно безразличием валлийца к игровому процессу. Такое отношение к клубу может заставить мадридцев расстаться с игроком даже бесплатно.

Ранее «Реал» многократно пытался продать Бэйла, однако сделку заключить так и не получилось. Одной из главных проблем является высокая заработная плата спортсмена, которую другие клубы не готовы выплачивать ему.

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