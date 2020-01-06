Бэйл и Бензема не сыграют с «Валенсией» Черышева в Суперкубке
18:29
«Реал» огласил заявку на полуфинальный матч за Суперкубок Испании против «Валенсии». Во встрече не примут участие нападающие Карим Бензема и Гарет Бэйл.
В другом полуфинале встретятся «Барселона» и «Атлетико». Матчи состоятся 8 и 9 января соответственно, а 12 января будет сыгран финал.
Напомним, что в заявку «Валенсии» попал российский полузащитник Денис Черышев.
?? Here's our squad for the Spanish Super Cup! #RMSuperCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/FSJU31gwwg— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) January 6, 2020
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