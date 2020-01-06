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Бэйл и Бензема не сыграют с «Валенсией» Черышева в Суперкубке

18:29
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«Реал» огласил заявку на полуфинальный матч за Суперкубок Испании против «Валенсии». Во встрече не примут участие нападающие Карим Бензема и Гарет Бэйл.

В другом полуфинале встретятся «Барселона» и «Атлетико». Матчи состоятся 8 и 9 января соответственно, а 12 января будет сыгран финал.

Напомним, что в заявку «Валенсии» попал российский полузащитник Денис Черышев.

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