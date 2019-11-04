Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Бэйл хочет уйти из «Реала». Он может больше не сыграть за команду

17:18
Теги:

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл намерен покинуть команду. 30-летний валлиец настаивает на трансфере, утверждает As.

Бэйл уведомил клуб, что больше не желает выступать за него и хочет перебраться в одну из китайских команд, где ему готовы предложить крайне выгодные с финансовой точки зрения условия контракта. Из-за сложных отношений с руководством клуба и тренерским штабом хавбек может больше не сыграть за мадридский клуб.

Валлиец выступает за «Реал» с 2013 года. Его трансфер из «Тоттенхэма» обошелся мадридцам в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за команду Зинедина Зидана 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир