Бэйл хочет уйти из «Реала». Он может больше не сыграть за команду

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл намерен покинуть команду. 30-летний валлиец настаивает на трансфере, утверждает As.

Бэйл уведомил клуб, что больше не желает выступать за него и хочет перебраться в одну из китайских команд, где ему готовы предложить крайне выгодные с финансовой точки зрения условия контракта. Из-за сложных отношений с руководством клуба и тренерским штабом хавбек может больше не сыграть за мадридский клуб.

Валлиец выступает за «Реал» с 2013 года. Его трансфер из «Тоттенхэма» обошелся мадридцам в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за команду Зинедина Зидана 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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