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Бэйл готовится сыграть с «Барселоной»

19:03
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл примет участие в матче чемпионата Испании против «Барселоны», сообщает AS. Валлиец в настоящее время готовится в общей группе к игре группового турнира против «Брюгге», которая состоится сегодня. Он пропустил последнюю игру «Реала» с «Эспаньолом» из-за повреждения, однако Зинедин Зидан рассчитывает на него в класико.

Бэйл в нынешнем сезоне провел 8 матчей и забил 2 мяча в ла лиге.

Игра «Барселона» — «Реал» пройдет на «Ноу Камп» 18 декабря. Изначально игра была намечена на 26 октября, но была перенесена из-за массовых протестов в Каталонии.

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