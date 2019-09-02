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Бэйл догнал Роналдо по количеству голов за «Реал»

01:32
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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2) оформил дубль. Для 30-летнего валлийца эти голы стали 103-м и 104-м в составе мадридцем. По этому показателю он догнал бразильца Рональдо, с которым теперь делит седьмое место в списке лучших бомбардиров клуба среди легионеров.

Ближайшая цель для Бэйла — Гонсало Игуаин (121). Лидирует с 450 голами Криштиану Роналду. В 234 матчах на счету Бэйла 104 гола и 47 результативных передач.

Вильярреал — Реал

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