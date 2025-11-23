«Бетис» сыграл вничью с «Жироной», Антони удалили в концовке
«Бетис» дома сыграл вничью с «Жироной» в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 1:1.
Счет на 20-й минуте открыл форвард гостей Владислав Ванат. Хозяева отыгрались благодаря голу Валентина Гомеса на 75-й минуте.
В концовке красную карточку получил вингер «Бетиса» Антони.
«Бетис» (21 очко) занимает пятое место в Ла лиге. «Жирона» (11) идет 18-й в турнирной таблице.
Источник: Таблица Ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|13
|10
|1
|2
|36-15
|31
|
3
|Вильярреал
|13
|9
|2
|2
|26-11
|29
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|13
|5
|6
|2
|20-14
|21
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|13
|5
|2
|6
|12-17
|17
|
9
|Р. Сосьедад
|13
|4
|4
|5
|17-18
|16
|
10
|Р. Вальекано
|13
|4
|4
|5
|12-14
|16
|
11
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
12
|Сельта
|13
|3
|7
|3
|16-18
|16
|
13
|Алавес
|13
|4
|3
|6
|11-12
|15
|
14
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|
16
|Мальорка
|13
|3
|3
|7
|13-20
|12
|
17
|Осасуна
|13
|3
|2
|8
|10-16
|11
|
18
|Жирона
|13
|2
|5
|6
|12-25
|11
|
19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16-24
|9
|
20
|Овьедо
|13
|2
|3
|8
|7-20
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|1 : 0
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|0 : 1
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|4 : 0
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 3
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|2 : 1
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|0 : 0
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|1 : 1
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|11
|1
|4
|
|
Витор Рейс
Жирона
|12
|1
|4
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
