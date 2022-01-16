«Бетис» выбил «Севилью» из Кубка Испании по итогам скандального матча

В Севилье завершился перенесенный матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Бетис» на своем поле победил «Севилью» со счетом 2:1.

Напомним, вчерашняя встреча между «Бетисом» и «Севильей» была прервана в концовке первого тайма из-за предмета, прилетевшего в полузащитника гостевой команды Жоана Жордана с сектора активной поддержки хозяйской команды. По имеющимся сведениям, в испанца прилетела палка. У игрока была диагностирована черепно-мозговая травма.

Изначально встреча проходила в ночь на воскресенье и была остановлена в первом тайме при счете 1:1. На тот момент по голу забили Набиль Фекир и Алехандро Гомес.

В оставшемся отрезке матча, который доигрывался сегодня, единственный мяч записал на свой счет Серхио Каналес.