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Сегодня, 19:31

«Бетис» выбил «Севилью» из Кубка Испании по итогам скандального матча

Иван Шитик
Корреспондент

В Севилье завершился перенесенный матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Бетис» на своем поле победил «Севилью» со счетом 2:1.

Напомним, вчерашняя встреча между «Бетисом» и «Севильей» была прервана в концовке первого тайма из-за предмета, прилетевшего в полузащитника гостевой команды Жоана Жордана с сектора активной поддержки хозяйской команды. По имеющимся сведениям, в испанца прилетела палка. У игрока была диагностирована черепно-мозговая травма.

Изначально встреча проходила в ночь на воскресенье и была остановлена в первом тайме при счете 1:1. На тот момент по голу забили Набиль Фекир и Алехандро Гомес.

В оставшемся отрезке матча, который доигрывался сегодня, единственный мяч записал на свой счет Серхио Каналес.

Испания. Кубок. 1/8 финала
16 янв, 18:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:1
Севилья
Голы
Гомес, 35 (0:1), Фекир, 39 (1:1), Каналес, 73 (2:1)
Бетис
Руй Силва Гонсалес Пеццела Алекс Морено Бельерин (Сабали, 39 ) Виллиам Карвалью Родригес Хуанми (Тельо, 79 ) Каналес Фекир Борха Иглесиас
Севилья
Пастор Гудель (Кунде, 39) Диегу Карлос Рекик (Ромеро, 78) Монтиэль (Сарсана, 90) Хоан Хордан (Акунья, 39) Ракитич Оливер Торрес Гомес Окампос Мир (Корона, 67)
Предупреждения
Фекир 1, Виллиам Карвалью 61, Алекс Морено 78  -  Окампос 23, Монтиэль 64, Кунде 90, Акунья 90
Судьи
Бенгоэчеа

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 0
Кальяри 0
1-й тайм

П1

29%

1.37

ИТБ1 (1.5)

18%

1.40

Ф1 (-1)

15%

1.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
ФК Бетис
ФК Севилья
0
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«Реал» — «Атлетик»: прямая трансляция матча Суперкубка Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
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