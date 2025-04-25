«Бетис» крупно обыграл «Вальядолид»

«Бетис» выиграл у «Вальядолида» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 3:1. Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

У севильцев забили Хесус Родригес, Хуан Камило Эрнандес, Иско, Ромен Перро и Абде Эззалзули. Единственный гол гостей на счету Чуки.

«Бетис» набрал 54 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» идет последним — 16 очков.