«Бетис» на своем поле разгромил «Валенсию» в ла лиге

«Бетис» на своем поле обыграл «Валенсию» в 8-м туре испанской ла лиги — 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Ассане Диао (41-я минута), Марко Роки (52-я) и Абде Эззалзули (85-я).

«Бетис» с 12 очками поднялся на седьмое место в ла лиге. «Валенсия» с 10 баллами идет на девятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Бетис» 8 октября на выезде сыграет с «Алавесом», а «Валенсия» днем ранее в гостях встретится с «Мальоркой».