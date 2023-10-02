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«Бетис» на своем поле разгромил «Валенсию» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бетис» — «Валенсия».
Фото ФК «Бетис»

«Бетис» на своем поле обыграл «Валенсию» в 8-м туре испанской ла лиги — 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Ассане Диао (41-я минута), Марко Роки (52-я) и Абде Эззалзули (85-я).

«Бетис» с 12 очками поднялся на седьмое место в ла лиге. «Валенсия» с 10 баллами идет на девятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Бетис» 8 октября на выезде сыграет с «Алавесом», а «Валенсия» днем ранее в гостях встретится с «Мальоркой».

Испания. Ла Лига. 8-й тур
01 окт, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
3:0
Валенсия

Футбол
ФК Бетис
ФК Валенсия
0
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«Атлетико» одержал волевую победу над «Кадисом»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
15
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
16
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
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Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 0 : 0
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Жирона – Реал
 0 : 3
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 0
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
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